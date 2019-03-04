Hatay'da Fabrika Yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde defne kurutma fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde defne kurutma fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Çağlalık Mahallesi'nde bulunan defne kurutma fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.



Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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