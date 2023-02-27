İçerisinde plastik kasaların da bulunduğu depodaki yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.