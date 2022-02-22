Hatay'da fabrikadan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir fabrikadan çeşitli malzemeler çalınmasıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla İ.E, A.H, M.K. ve A.B'yi yakaladı.

Fabrikadan çalınan jeneratör, fırınlı ocak, sanayi tüpü ve dalgıç motoru da ilgililere teslim edildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.