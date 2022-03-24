Hatay'da "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri - Son Dakika
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Hatay'da "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri

24.03.2022 17:59
Hatay'da "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri

Hatay'da marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam etti.

Hatay'da marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam etti.

Valilik koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki gıda ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Zincir marketlerin depolarını kontrol eden ekipler, "fahiş fiyat" uygulanıp uygulanmadığı ve "stokçuluk" yapılıp yapılmadığına baktı.

Denetimlerde tutulan 116 tutanak, incelenmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Zabıta, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri - Son Dakika
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