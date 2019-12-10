Son Dakika Haberleri: Hatay'da fahri trafik müfettişlerine eğitim
Son Dakika Güncel Hatay'da fahri trafik müfettişlerine eğitim - Son Dakika

Hatay'da fahri trafik müfettişlerine eğitim

6 saat önce

Hatay'da 80 fahri trafik müfettişine "Fahri Trafik Müfettişliği Mobil Uygulaması"nın kullanımı hakkında eğitim verildi.

Hatay'da fahri trafik müfettişlerine eğitim, System.String[]

Hatay'da 80 fahri trafik müfettişine "Fahri Trafik Müfettişliği Mobil Uygulaması"nın kullanımı hakkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Salonun'da verilen eğitimde, fahri trafik müfettişliğine dair yayınlanan genelgeler ile yazma hakkına sahip oldukları ceza maddeleri hatırlatıldı.

Öte yandan müfettişlere mobil uygulamanın avantajları ve nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi.

Toplantıda Trafik Şube Müdürü Atilla Candan, Komiser Yardımcısı Uğur Zengin, Komiser Yardımcısı Ayten Vural ve görevli polis memurları tarafından sorular cevaplandı.

Fahri Trafik Müfettişleri'nin Trafik ailesinin bir parçası olduğunu belirten Candan, mobil uygulamanın sağlayacağı kolaylığa dikkati çekti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 17:55:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da fahri trafik müfettişlerine eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]