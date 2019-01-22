Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü
35 dakika önce
Hatay'da karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Hatay
'da karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya- İskenderun
karayolu Serinyol
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde odun toplamaya giden Özbek uyruklu Zebibullah Rahmani (27), ışıklandırma olmayan karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 27 BAC 52 plakalı araç sürücüsü, Zebibullah Rahmani'yi fark edemeyerek çarptı. Kazanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen Rahmani olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü aracıyla beraber kayıplara karıştı. Jandarma
ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken 1 saat boyunca trafiğe kapatılan karayolu itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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