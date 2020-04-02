Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın neden olduğu trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Meydana gelen kazada ondan fazla araç hasar görürken 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan 15 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

(Adem Karagöz/İHA)