Hatay'da feci olay: 77 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Hatay'da feci olay: 77 küçükbaş hayvan telef oldu

15.07.2023 20:55

Hatay'ın Hassa ilçesinde zirai ilaç karışan sudan içen 77 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, Hassa ilçesi Tiyek Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalından su içen küçükbaş hayvanların telef olmaya başladığını fark eden Ali Çankır, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay gerine giden; itfaiye, zabıta, AFAD, ilçe tarım ve Jandarma ekipleri çevrede emniyet alarak başka canlılarında zehirlenmesinin öne geçmek için bölgede çalışma yaptı. Olayda, 77 küçükbaş hayvan telef oldu. İlk belirlemelere göre olayın; çevrede bulunan üzüm bağının ilaçlanması sonrası açıkta bırakılan zehir ilaç kutularının kanal civarındaki su birikintisine karışması ve hayvanların bu suyla teması sonucu olduğu değerlendiriliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, iş makinesi marifeti ile telef olan hayvanların tahliye işlemlerini yaptı. Çevrede bulunan zirai ilaç poşetleri ve kutularıysa incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Telef olan hayvanları cep telefonuyla görüntüleyen Emrah Koç, olayı katliam olarak nitelendirdi. Veteriner Cuma Kormaz, 'Bağları ilaçlama sonrası hayvanlar zehirli sudan içmiş. 70 tane hayvanımız telef oldu. Yapan arkadaşlarımız lütfen ilaçlama sonrası çöp kutularını toplayalım. Hayvanlarımız telef olmasın' dedi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da feci olay: 77 küçükbaş hayvan telef oldu

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde zirai ilaç karışan sudan içen 77 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Hassa ilçesi Tiyek Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalından su içen küçükbaş hayvanların telef olmaya başladığını fark eden Ali Çankır, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay gerine giden; itfaiye, zabıta, AFAD, ilçe tarım ve Jandarma ekipleri çevrede emniyet alarak başka canlılarında zehirlenmesinin öne geçmek için bölgede çalışma yaptı. Olayda, 77 küçükbaş hayvan telef oldu. İlk belirlemelere göre olayın; çevrede bulunan üzüm bağının ilaçlanması sonrası açıkta bırakılan zehir ilaç kutularının kanal civarındaki su birikintisine karışması ve hayvanların bu suyla teması sonucu olduğu değerlendiriliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, iş makinesi marifeti ile telef olan hayvanların tahliye işlemlerini yaptı. Çevrede bulunan zirai ilaç poşetleri ve kutularıysa incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Telef olan hayvanları cep telefonuyla görüntüleyen Emrah Koç, olayı katliam olarak nitelendirdi.

Veteriner Cuma Kormaz, "Bağları ilaçlama sonrası hayvanlar zehirli sudan içmiş. 70 tane hayvanımız telef oldu. Yapan arkadaşlarımız lütfen ilaçlama sonrası çöp kutularını toplayalım. Hayvanlarımız telef olmasın" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da feci olay: 77 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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