Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi

01.07.2022 20:38
Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi

Hatay'da feribot arızası nedeniyle bugün ve 3 Temmuz'daki Arsuz-Girne seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay'da feribot arızası nedeniyle bugün ve 3 Temmuz'daki Arsuz-Girne seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay Deniz Otobüsü'nden (HADO) yapılan açıklamada, Sinan Paşa feribotunda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Feribotun tersaneye alınarak gerekli müdahalelere başlandığı aktarılan açıklamada, "Bu sebeple bugün saat 13.00 Girne-Hatay seferimiz ile 3 Temmuz'da saat 23.45 Hatay-Girne seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İstenmeyen bu durum nedeniyle özür diler, yolcularımızın can güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Sinan Paşa, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi - Son Dakika
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