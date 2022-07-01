Feribotun tersaneye alınarak gerekli müdahalelere başlandığı aktarılan açıklamada, "Bu sebeple bugün saat 13.00 Girne-Hatay seferimiz ile 3 Temmuz'da saat 23.45 Hatay-Girne seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İstenmeyen bu durum nedeniyle özür diler, yolcularımızın can güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Sinan Paşa, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi - Son Dakika

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