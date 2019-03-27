Son Dakika Haberleri: Hatay'da Fetö/pdy Operasyonu

Hatay'da Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ikisi kadın 5 şüpheli örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hatay'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ikisi kadın 5 şüpheli örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da soruşturma yürütülen ve arandıkları tespit edilen 5 FETÖ/PDY üyesinin, Hatay'da hücre evlerinde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, il merkezi ve ilçelerinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, M.T, R.K, M.K, Z.T. ve B.A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgüt içi haberleşmede kullandıkları değerlendirilen dijital malzemeler ile 5 can yeleği ele geçirildi.

Şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları, kimliklerini gizlemek için çevrede kod isim kullandıkları ve kadın şüpheliler Z.T. ile B.A'nın yakalanma riskini azaltmak için eşlerinden ayrı adreslerde ikamet ettikleri öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi MİT Buldu TSK Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:09:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]