Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

7 saat önce

HATAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]

HATAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen ve birçoğu eski polis 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden 15'ini, düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
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