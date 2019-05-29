Hatay'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Hatay'da 2016 yılında 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı.

Hatay'da 2016 yılında 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı.



Hatay'da 2016 yılında, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan Türk-Amerikan çifte vatandaşı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gölge'ye 8 Şubat 2018'de görülen karar duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İtiraz üzerine suçlama "terör örgütüne yardım etmek" olarak değiştirilmiş ve ceza 5 yıla düşürülmüştü. - HATAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu

Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim

Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha