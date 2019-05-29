Son Dakika Haberleri: Hatay'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı
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Hatay'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

34 dakika önce

Hatay'da 2016 yılında 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı.

Hatay'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı, System.String[]
Hatay'da 2016 yılında 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı.

Hatay'da 2016 yılında, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan Türk-Amerikan çifte vatandaşı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gölge'ye 8 Şubat 2018'de görülen karar duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İtiraz üzerine suçlama "terör örgütüne yardım etmek" olarak değiştirilmiş ve ceza 5 yıla düşürülmüştü. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:47 Kaynak: İHA
NASA, Serkan Gölge, Hatay, Güncel
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