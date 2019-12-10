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Hatay'da firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevine sevk edilirken firar eden zanlı Mardin'de yakalandı.

Hatay'da firar eden zanlı Mardin'de yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevine sevk edilirken firar eden zanlı Mardin'de yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başgardiyan olarak görev yapan İbrahim D'yi darp etmekten tutuklanan ve cezaevine sevk edilirken firar eden hükümlü Velit A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, Velit A'yı gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velit A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İskenderun'da iki hafta önce başgardiyanı darbeden Velit A. ile Ahmet A. tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Mardin, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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