Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde, aranan kişilere ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde, aranan kişilere ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı.
Dörtyol ve Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında 4 yıl 2 ay mahkumiyet kararı bulunan T.A ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.M. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:49 Kaynak: AA
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