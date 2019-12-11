Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Nurgül Ö'nün, Sakarya Mahallesi 'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Nurgül Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay 'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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