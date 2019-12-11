Hatay'da firari FETÖ imamı yakalandı - Son Dakika

Hatay'da firari FETÖ imamı yakalandı

HATAY'da, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

HATAY'da, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Nurgül Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Nurgül Ö.'nün, Sakarya Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurgül Ö. cezaevine gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

İstanbul'da "gaybubet evi" operasyonu: 22 gözaltı

Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı

Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede