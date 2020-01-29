Hatay'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hükümlünün Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde olduğunu tespit eden ekipler şahsı yakaladı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü O.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor