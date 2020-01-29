Hatay'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da firari hükümlü yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü O.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde olduğunu tespit eden ekipler şahsı yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. cezaevine teslim edildi.
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