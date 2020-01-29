Hatay'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.

Hatay'da firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü O.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde olduğunu tespit eden ekipler şahsı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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