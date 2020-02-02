Hatay'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da firari hükümlü yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde cinayet ve yaralama gibi suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:52 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cinayet ve yaralama gibi suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve yaralama suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl kesinlemiş hapis cezası bulunan Serkan Şanlı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık iki yıl boyunca arandığı öğrenilen Şanlı, İsmet İnönü Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Şanlı cezaevine teslim edildi.
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