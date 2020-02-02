Hatay'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da firari hükümlü yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro Amirliği ekipleri, İskenderun Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü Gökhan A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Sakarya Mahallesi'nde olduğu belirlenen Gökhan A, ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan A. cezaevine teslim edildi.
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