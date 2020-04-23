Hatay'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da firari hükümlü yakalandı
7 saat önce
Hatay'da 5 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandıAlınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Hatay'da 5 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çay Mahallesi'nde durdurulan ve GBT sorgusu yapılan U.D'nin 5 farklı suçtan sabıkası olduğu görüldü. Ayrıca 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin 740 lira para cezası bulunduğunu tespit edildi. Cezaevi firarisi hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:49 Kaynak: İHA
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