Hatay'da Fırtına
59 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaç ve elektrik direkleri devrildi, bazı evlerin ise çatısı uçtu.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaç ve elektrik direkleri devrildi, bazı evlerin ise çatısı uçtu.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı ağaçlar, fırtına nedeniyle devrildi.
İskenderun Limanı'nda, etkili olan fırtına nedeniyle tırların geçiş yaptığı gişenin üzerine elektrik direği devrildi. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi oldu.
Pınarbaşı Mahallesi'nde de bazı evlerin çatıları uçtu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İskenderun, Arsuz
ve Belen
ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:13 Kaynak: AA
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