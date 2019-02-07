Son Dakika Haberleri: Hatay'da Fırtına

Hatay'da Fırtına

59 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaç ve elektrik direkleri devrildi, bazı evlerin ise çatısı uçtu.

Hatay'da Fırtına, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaç ve elektrik direkleri devrildi, bazı evlerin ise çatısı uçtu.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı ağaçlar, fırtına nedeniyle devrildi.

İskenderun Limanı'nda, etkili olan fırtına nedeniyle tırların geçiş yaptığı gişenin üzerine elektrik direği devrildi. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi oldu.

Pınarbaşı Mahallesi'nde de bazı evlerin çatıları uçtu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:13 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da Fırtına Alarmı! 3 İlçede Okullar Tatil Edildi Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı

Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:12:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]