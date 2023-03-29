Hatay'da fırtına çadırları yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da fırtına çadırları yıktı

29.03.2023 20:23

Hatay'da fırtına çadırları yıktı Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli fırtına ve yağış birçok çadıra zarar verdi.

Hatay'da fırtına çadırları yıktı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli fırtına ve yağış birçok çadıra zarar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Ekipler çadır kentlerin su altında kalmaması için büyük çaba sarf ederken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı çadır kentlerdeki çadırlara rüzgar zarar verdi. Birçok çadır tamamen yıkılırken, vatandaşlar güvenli noktaya taşındı. Çadırların etrafında kum, kum torbası ve iple alınan tedbirlere rağmen şiddetli rüzgarda onlarca çadır yıkılırken, Mehmetçik ve görevliler diğer çadırların yıkılmaması için önlemler aldı. Görevliler vatandaşların eşyalarının ıslanmaması için palet dağıtımı da gerçekleştirdi. Fırtınanın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremin yıktığı Hatay'da fırtına çadırları yıktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Depremin yıktığı Hatay'da fırtına çadırları yıktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Erzurum'dan depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor Erzurum'dan depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor

Kahramanmaraş, Fırtına, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da fırtına çadırları yıktı - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki gösterdi: Meral Hanım beni kendinle uğraştırma
22:11 Nereden nereye! Milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye-Hırvatistan maçında stada giremedi
21:48 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi
21:47 TFF sözleşmeyi feshetti! Para ödenmeyince maç yayınları durdu
21:07 Son Dakika: Çekiliş tamamlandı! Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu
21:07 Bir mesaj mı veriyor? Devleri peşine takan Borini'den, "En beğendiğim futbolcu İrfan Can Kahveci" açıklaması
20:43 Herkesi ıslıklayan tribünler Modric'e gelince sustu! Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye paylaşımı
20:17 Sosyal medyayı sallayan buluşma! Dursun Özbek ve Fatih Terim bir arada
19:55 Depremin yıktığı Hatay'da fırtına çadırları yıktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
20:02 İsmi Beşiktaş'la anılan Pirlo sessizliğini bozdu: Bir şey bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 22:43:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da fırtına çadırları yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement