Hatay'da Fırtına Çatıları Uçurdu
1 saat önce
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu Antalya'da yaşanan felaketin bir benzerinin yaşanabileceği uyarılarının yapıldığı Hatay'da korkulan olmadı Dün geceden bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtuHATAY - Hatay'ın...
Hatay
'da fırtına çatıları uçurdu Antalya
'da yaşanan felaketin bir benzerinin yaşanabileceği uyarılarının yapıldığı Hatay'da korkulan olmadı
Dün geceden bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
HATAY - Hatay'ın İskenderun
, Belen
ve Arsuz
ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, bazı ev ve işyerlerinin çatılarını uçurdu.
İskenderun'da etkili olan fırtına nedeniyle dev reklam panoları yıkılırken bazı bölgelerde elektrik direklerinin devrilmesi sonucu gün boyu süren elektrik kesintileri yaşandı. Bazı evlerin ve iş yerlerinin ise çatısı uçtu.
İskenderun Limanı içinde bulunan tersanenin sundurmasının uçması sonucu ise maddi zarar oluştu. Limanının yanındaki Sahil Güvenlik Komutanlığının duvarına uçan sundurma tamamen parçalanırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Fırtınayla birlikte yüksek kesimlerde kar ve yağmur etkili oldu.
Öğle saatlerinde Belen ilçesi semalarında görünen gökkuşağı ise görsel bir şölen oluşturdu. Fırtına nedeniyle Arsuz ve İskenderun balıkçı barınağındaki tekneler de denize açılamadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:05 Kaynak: İHA
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