Hatay'da fırtına çatıları uçurdu

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Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

"Sen Beni Doyuramıyorsun Başka Erkeklerle İlişkim Var" Diyen Sevgilisini Döverek Öldürdü