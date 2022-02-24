Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
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Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü

24.02.2022 14:43
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü

Hatay'da fırtına nedeniyle binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Hatay'da fırtına nedeniyle binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun, Payas ve Erzin ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Dörtyol adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Dörtyol Kaymakamlığı şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiği duyurdu.

Oluşan fırtına nedeniyle evlerin uçan çatıları kameralara yansıdı. - HATAY

Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü

YORUMLAR
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İskenderun, Fırtına, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
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