Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü

25.02.2022 00:57
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü

Hatay'da fırtına nedeniyle binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Hatay'da fırtına nedeniyle binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun, Payas ve Erzin ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Dörtyol adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Dörtyol Kaymakamlığı şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiği duyurdu.

Oluşan fırtına nedeniyle evlerin uçan çatıları kameralara yansıdı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü Hatay'da kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü Son dakika haberleri | Kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü...Yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardılar Son dakika haberleri | Kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü...Yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardılar

İskenderun, Fırtına, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:24:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement