Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı - Son Dakika
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Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı

24.02.2022 12:30

Hatay'ın İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasar neden oldu.

Hatay'ın İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasar neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

İskenderun ilçesinde de binalardan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluşturdu.

Öte yandan, fırtına nedeniyle İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de tedbiren açığa çekildi.

Kentte fırtına etkisini sürdürüyor.

Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı
Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı
Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı
Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı
Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı
Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı

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İskenderun, Fırtına, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı - Son Dakika


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