Son Dakika Haberleri: Hatay'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Direkleri Devirdi

Hatay'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Direkleri Devirdi

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Direkleri Devirdi, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gecekondu tipi evin üzerinde bulunan bir çatı metrelerce uzakta bulunan bir başka evin üzerine düştü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilçedeki bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Yeşil Mahalle'de gecekondu tipi evin üzerinde bulunan bir çatı metrelerce uzakta bulunan bir başka evin üzerine düştü. Rüzgarın etkisine dayanamayan elektrik direkleri devrilirken teller koptu. Mahalleye elektrik verilemezken EDAŞ ekipleri yıkılan direkleri iş makineleri yardımıyla kaldırarak yenileme çalışması başlattı.

Mahalle sakinleri gece etkili olan fırtına nedeniyle sabah dışarı çıktıklarında evin çatısının uçtuğunu, elektrik direklerinin devrildiği gördüklerini anlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa
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