HATAY'DA FIRTINA; DÖRTYOL'DA OKULLAR TATİL, İSKENDERUN LİMANI'NDA İŞLEMLER DURDU - Son Dakika
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HATAY'DA FIRTINA; DÖRTYOL'DA OKULLAR TATİL, İSKENDERUN LİMANI'NDA İŞLEMLER DURDU

25.02.2022 02:57

HATAY'da kuvvetli fırtına etkili olurken, çatıların uçtuğu Dörtyol ilçesinde okullar, öğleden sonra tatil edildi.

HATAY'da kuvvetli fırtına etkili olurken, çatıların uçtuğu Dörtyol ilçesinde okullar, öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de onlarca ağaç kökünden söküldü. İskenderun Limanı'nda ise yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.

Kentin özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların çatıları ile tabelaları uçtu. Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine de kökünden sökülen ağaç devrildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.

Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.

HATAY'DA FIRTINA; DÖRTYOL'DA OKULLAR TATİL, İSKENDERUN LİMANI'NDA İŞLEMLER DURDU
HATAY'DA FIRTINA; DÖRTYOL'DA OKULLAR TATİL, İSKENDERUN LİMANI'NDA İŞLEMLER DURDU
HATAY'DA FIRTINA; DÖRTYOL'DA OKULLAR TATİL, İSKENDERUN LİMANI'NDA İŞLEMLER DURDU

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İskenderun, okullar, Fırtına, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HATAY'DA FIRTINA; DÖRTYOL'DA OKULLAR TATİL, İSKENDERUN LİMANI'NDA İŞLEMLER DURDU - Son Dakika
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