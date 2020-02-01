Hatay'da fırtına ev ve okulların çatısını uçurdu - Son Dakika

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Hatay'da fırtına ev ve okulların çatısını uçurdu
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin ve iki okulun çatısı uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin ve iki okulun çatısı uçtu.
İlçede dünden bu yana etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle bazı evlerin ve inşaat halindeki iki okulun çatısı uçtu, bazı bahçe duvarları da zarar gördü.
Öte yandan, Kırıkhan Belediyesi hoparlöründen yapılan uyarılarda, vatandaşların çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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