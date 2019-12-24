Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü - Son Dakika

Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı koparak otomobillerin üzerine düştü.

Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı koparak otomobillerin üzerine düştü.

İlçede dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Modern Evler Mahallesi'nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede bina ile 3 otomobilde hasar oluştuğunu tespit etti.

Araç ve bina sakinlerinin şikayeti üzerine müteahhit, ifadesine başvurulmak üzere İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Söz konusu site ile bulunduğu sokağa şerit çekilerek giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Öte yandan İskenderun Körfezine açılan balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle barınağa dönüş yaptı.

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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