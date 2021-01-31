Hatay'da fırtınada çöp konteyneri böyle sürüklendi - Son Dakika

Hatay'da fırtınada çöp konteyneri böyle sürüklendi

HATAY - Hatay'da ki 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sırasında birçok ev ve tarım arazisi sular altında kalırken, şehir merkezinde de çöp konteynırları sürüklendi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağışlar şehrinde genelinde maddi zarara yol açarken, fırtınadan çöp konteynırının sürüklenme anı amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Çöp konteynırı şiddetli fırtınadan dolayı hareket etmeye başlarken, daha sonra hız kazanıyor. Park halinde ki bir araca çarparak duran çöp konteynırının kimseye zarar vermemesi sevindirdi.