Hatay'da Fiyat Denetimi
1 saat önce
Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla pazar ve marketleri denetledi.
Hatay
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla pazar ve marketleri denetledi.
Hatay Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü, Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı, hal müdürlükleri ve zabıta ekipleriyle semt pazarlarında, marketler ve manavlarda enflasyon ve faiz oranlarında görülen düşüşe rağmen sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışıyla ilgili denetimlere başlandığı belirtildi.
Denetimlerin rutin olarak süreceği kaydedilen açıklamada, "Denetimlerin amacı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmetin satış fiyatlarında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapanların tespiti ve yasal işlemlerin başlatılmasıdır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca toplam 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış faturalarının incelendiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA
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