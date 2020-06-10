Hatay'da fotokapanla yasa dışı avlandıkları belirlenen avcılara 10 bin 265 lira ceza - Son Dakika

Ekipler, Samandağ , İskenderun ve Arsuz 'da yasa dışı avlandığı belirlenen 5 kişiye, toplam 10 bin 265 lira ceza verdi.

Hatay 'da yasa dışı avlandıkları fotokapanla tespit edilen 5 avcıya, 10 bin 265 lira ceza kesildi.

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