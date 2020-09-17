Hatay'da freni boşalan çöp kamyonu 8 araca çarptı - Son Dakika

Hatay'da freni boşalan çöp kamyonu 8 araca çarptı
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde dün gece freni boşalan çöp kamyonu, park halindeki 8 araca çarptı.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde dün gece freni boşalan çöp kamyonu, park halindeki 8 araca çarptı. Kamyon şoförünün hafif yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
Çöpleri almak için dün gece İnönü Bulvarı'na giren belediyeye ait çöp kamyonunun yokuş inerken freni boşaldı. Kamyon, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, araçlar da hasar gördü. Yaralı şoföre, çağırılan sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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