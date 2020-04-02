Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi - Son Dakika

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Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Hatay- Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:18 Kaynak: AA
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