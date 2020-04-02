Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var
6 saat önce
Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var.
Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:41 Kaynak: DHA
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