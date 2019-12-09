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Hatay'da freni patlayan kamyonun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hatay'da freni patlayan kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 PE 590 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, bir özel hastaneye kaldırıldı. Kazada park halindeki bir otomobil de hasar gördü.

Dökülen hafriyat nedeniyle İskenderun- Antakya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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