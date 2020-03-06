Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

6 saat önce

Hatay'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı, System.String[]

Hatay'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadi ile kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 4 aylık çalışma sonrasında 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.


Şüpheliler insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık, zorlama suçlarından adliyeye sevk edildi.


Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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