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Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 7'si kadın 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreste arama yaptı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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