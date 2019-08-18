Son Dakika Haberleri: Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

1 saat önce

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandıHatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Samandağ ilçesindeki Hz. Hıdır Makamı'na akın etti. Makamı ziyaret eden vatandaşlar burada Bahhur (Tütsü) yakarak dualar edip namaz kıldı. Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen, bayram gününe özel yemek hazırlandı. Yemekler vatandaşlara ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de dar gelirli vatandaşlara dağıtıldı.
Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için işyerlerinin kepengini bir günlüğüne kapattı.
Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
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