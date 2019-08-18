Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
1 saat önce
Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandıHatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
Hatay'ın Samandağ
ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Samandağ ilçesindeki Hz. Hıdır Makamı'na akın etti. Makamı ziyaret eden vatandaşlar burada Bahhur (Tütsü) yakarak dualar edip namaz kıldı. Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen, bayram gününe özel yemek hazırlandı. Yemekler vatandaşlara ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de dar gelirli vatandaşlara dağıtıldı.
Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için işyerlerinin kepengini bir günlüğüne kapattı.
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Hava karardıktan sonra Şişli ve Taksim'e gitmeyin' uyarısı Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!