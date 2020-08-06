Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı - Son Dakika

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her yıl geleneksel olarak kutlanan Gadir-i Hum Bayramı'nda Samandağ ilçesindeki Hazreti Hızır Türbesi sabahın erken saatlerinde ziyaretçilerle doldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak türbeye giren vatandaşlar, burada tütsü yakıp dua etti. Getirdikleri kurbanlıkları kesen vatandaşlar büyük kazanlarda 'hırsi' adı verilen et ve buğday karışımından oluşan bayram yemeği yaptı. Yemekler başta dar gelirliler olmak üzere bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi. Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlara şeker, kolonya ve karanfil dağıtıldı. Kentteki birçok esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için bir günlüğüne kepenk kapattı.