Son Dakika Haberleri: Hatay'da Ganyan Bayi İşletmecisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Hatay'da Ganyan Bayi İşletmecisi Bıçaklanarak Öldürüldü

1 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde, ganyan bayi işletmecisi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Hatay'da Ganyan Bayi İşletmecisi Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde, ganyan bayi işletmecisi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.


Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde ganyan bayi işleten Ali Karaçay'dan (65) bir süre haber alamayan ailesi, evinin yakınında bulunan iş yerine gitti.

Karaçay'ın cesediyle karşılaşan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede Karaçay'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Karaçay'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:46 Kaynak: AA

Karaçay, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı Eşini Öldüren Kadın "Kazanılmış Hak" ile Cezadan Kurtuldu

Venezuela Ordusu İnsani Yardıma Destek Veren Yerli Halka Ateş Açtı! Ölü ve Yaralılar Var Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kan Donduran İfade: Et Parçaları Geliyordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:53:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Ganyan Bayi İşletmecisi Bıçaklanarak Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]