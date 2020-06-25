Hatay'da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı

HATAY'da, FETÖ/PDY operasyonunda, 'gaybubet evleri'ne yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

HATAY'da, FETÖ/PDY operasyonunda, 'gaybubet evleri'ne yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Hassa ve İskenderun ilçelerinde, FETÖ/PDY üyelerinin 'gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. Ekipler, evlere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon, bilgisayar, flaş ve harici bellek ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:45 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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