Hatay'da "gazella gazella" popülasyonunda artış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'gazella gazella' popülasyonunda artış - Son Dakika

Hatay'da "gazella gazella" popülasyonunda artış

6 saat önce

Türkiye'de sadece Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerinde yaşadığı belirlenen, nesli tükenme tehlikesi altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 925'e yükseldi.

Türkiye'de sadece Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerinde yaşadığı belirlenen, nesli tükenme tehlikesi altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 925'e yükseldi.

İsrail dışında sadece Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri arasındaki Suriye sınırı bölgesinde gözlemlenen, 2009'daki ilk sayımda 150 civarında olduğu belirlenen Hatay'daki dağ ceylanlarının sayısında, her geçen yıl artış yaşandı.

Ceylanların yaşam alanı olan yaklaşık 13 bin hektarlık arazi, geçen ay Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edildi.

Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerince yapılan envanter çalışmasında, 2018'de 757 olan dağ ceylanı sayısının, yaklaşık yüzde 22'lik artışla 2019 sonu itibarıyla 925'e ulaştığı tespit edildi.

Bölgede, 2014'te kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi ile de sayıdaki artışın yanı sıra salgın hastalık ve yaralanma gibi tehlikelere karşı neslin devamlılığı amaçlanıyor.

"Sayılarının artması sevindirici"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay dağ ceylanlarının, dünyada nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla her yıl bölgede envanter çalışması yapıldığını anlatan Akın, alınan önlemlerle dağ ceylanı sayısında her geçen yıl artış tespit edildiğini dile getirdi.

Akın, "Sayıların artması bizim için sevindirici. Bu bölgenin tam merkezinde de Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi var. Burası Hatay dağ ceylanlarının herhangi salgın hastalıkta hayatlarının garanti altına alınması gibi bir işlev görüyor. Bu alanda da şu an 24 bireyimiz var." dedi.

Avlanma yasağı uyarısı

Türün çoğalmasının amaçlandığı merkezde yetkililerin 24 saat görev aldığını belirten Akın, "gazella gazella" neslinin devamı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avcılığın yasak olduğunu, burada avlananlara ciddi cezai işlemler uygulandığını kaydeden Akın, vatandaşların karşılaştıkları durumları 112 Acil İhbar Hattı'na bildirmesini istedi.

Hatay'da gazella gazella popülasyonunda artış

Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu
Antalya anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 17:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da "gazella gazella" popülasyonunda artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]