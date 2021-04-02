Hatay'da geçen yıl freni boşalan tırın araçlara çarpması sonucu hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçen yıl freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi, yakınları tarafından kazanın birinci yılında olay yerinde anıldı.

Deniz Alayı Kavşağı'ndaki anma programında konuşan İbrahim Yıldırım, kazada 3 yakınını kaybettiğini söyledi.

Kazanın olduğu günden bu yana uyarı tabelaları dışında bir önlemin alınmadığını ileri süren Yıldırım, bölgeye kaçış rampası yapılması gerektiğini belirtti.

Aynı yolda 27 yılda 43 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Yıldırım, kentin bir travma daha yaşamadan önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Kazada yaralanan bazı vatandaşların avukatı Murat Ömer Düzen de yargılamanın sürdüğünü ve olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kazada yaşamını yitiren vatandaşların fotoğrafı refüje konuldu, yola kırmızı karanfil bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçen yıl 2 Nisan'da freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı.