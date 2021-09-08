Hatay'da geçici barınma merkezinde eğitim gören Suriyeli çocuklara diş bakım ürünleri dağıtıldı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletlerin (BM) desteği ile Suriyeli çocuklara diş bakım ürünleri dağıtıldı.

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde eğitim gören, 5-12 yaşlarındaki Suriyeli yaklaşık 500 çocuğa İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince diş fırçası, diş macunu ve koruma kabı dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel bakım ve diş sağlığının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla kampta eğitim gören yaklaşık 500 çocuğa diş sağlığı seti dağıttıklarını dile getiren Özdoğan, "Diş sağlığının önemine dikkat çekip çocukları bilgilendiriyoruz. Boynuyoğun Kampı'ndaki Suriyeli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktayız." dedi.

Altınözü İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferdi Coşgun da çocuklara kişisel bakım ve ağız sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlattıklarını belirtti.