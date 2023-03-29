Tartışma yaratan temel atma törenine ilişkin AK Parti'den ilk sözler: Temsili bir görüntü - Son Dakika
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Tartışma yaratan temel atma törenine ilişkin AK Parti'den ilk sözler: Temsili bir görüntü

29.03.2023 17:49

Hatay'da geçtiğimiz haftalarda Defne Yeni Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni yapılmış ve televizyondan yayınlanan anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çimento dökülmüştü. Ancak İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaştığı hastane temelinin son hali sosyal medyada gündem olarak tartışma yarattı. Görüntülere ilişkin AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Görüntü temsili bir görüntüdür. Şu anda Defne'ye giderseniz, gece gündüz hastane inşaatının devam ettiğini göreceksiniz" dedi.

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Hatay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışma yaratan temel atma törenine ilişkin AK Parti'den ilk sözler: Temsili bir görüntü - Son Dakika
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