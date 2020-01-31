Hatay'da gemi karaya oturdu - Son Dakika

Hatay'da gemi karaya oturdu
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HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi, fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi, fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.
Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş Sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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