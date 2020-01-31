Hatay'da gemi karaya oturdu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da gemi karaya oturdu (2) - Son Dakika

Hatay'da gemi karaya oturdu (2)

7 saat önce

MÜRETTEBATA YEMEK DESTEĞİHatay'ın Dörtyol ilçesinde, fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklenen ve karaya oturan gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.

Hatay'da gemi karaya oturdu (2), System.String[]

MÜRETTEBATA YEMEK DESTEĞİ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklenen ve karaya oturan gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi. Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirilirken, mürettebata öğle yemeği için kumanya desteğinde bulunuldu.


Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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