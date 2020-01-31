Hatay'da gemi karaya oturdu (2) - Son Dakika

Hatay'da gemi karaya oturdu (2)
7 saat önce
MÜRETTEBATA YEMEK DESTEĞİHatay'ın Dörtyol ilçesinde, fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklenen ve karaya oturan gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
MÜRETTEBATA YEMEK DESTEĞİ
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklenen ve karaya oturan gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi. Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirilirken, mürettebata öğle yemeği için kumanya desteğinde bulunuldu.
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