Hatay'da gemi karaya oturdu (DRONE) - Son Dakika
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Hatay'da gemi karaya oturdu (DRONE)

10 dakika önce

HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi, fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.

Hatay'da gemi karaya oturdu (DRONE), System.String[]

HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi, fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.

Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş Sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

MÜRETTEBATA YEMEK DESTEĞİ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklenen ve karaya oturan gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi. Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirilirken, mürettebata öğle yemeği için kumanya desteğinde bulunuldu.


Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
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